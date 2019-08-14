  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الغانم: السعودية عمود استقرار المنطقة

الغانم: السعودية عمود استقرار المنطقة

منشور 14 آب / أغسطس 2019 - 08:39
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم الثلاثاء، على متانة العلاقات بين الكويت والسعودية.

وقال الغانم في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية، إن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبا وحكاما مميزة وتاريخية.

وشدد الغانم على أن السعودية هي عمود استقرار المنطقة، مضيفا "من يريد بها شرا يريد بالمنطقة بأكملها".

وشدد الغانم على أن ما يمس السعودية يمس الكويت بشكل مباشر، وما يمس الكويت يمس المملكة بشكل مباشر، مضيفا أن هذا واقع عملي ملموس.

وأشار الغانم إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانين الكويتي والسعودي، لافتا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

 

كلمات دالة:رئيس مجلس الأمة الكويتيمرزوق الغانمالسعودية

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن