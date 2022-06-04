الغانم يجتمع مع ميتسولا.. بحث ملف إعفاء الكويتيين من "الشنغن"

عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، جلسة مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ركزت على ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن".

وأكد الغانم، أن رئيسة البرلمان الأوروبي، وعدته بدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية .

وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال الغانم: "رئيسة البرلمان الأوروبي أكدت خلال اجتماعي معها على دعمها لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)".

وأوضح الغانم أن ميتسولا وعدته بأن يتم طرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الأوروبي بأسرع وقت ممكن.

تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي جاءت عقب اجتماع رسمي له مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمس السبت.

وقال الغانم: "أستطيع أن أقول الآن بكل ثقة إننا سنحصل على الأغلبية اللازمة داخل البرلمان الأوروبي، لتمرير ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن".

وفيما أوضح المسؤول الكويتي أن الاجتماع مع ميتسولا "كان مثمراً جداً ومفيداً"،لفت إلى أنها "أكدت أيضاً احترامها للدستور الكويتي".

وقالت ميتسولا إن "الدستور الكويتي يحظى باحترام كبير في الأوساط الأوروبية"، مشيرة إلى "الدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة".

وكان الغانم قد عقد على مدار الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع من وصفهم بـ "الكتل المؤثرة"، داخل البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان شرط أساسي في تمرير قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن".