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الغذاء العالمي يعلن عن خطط لمضاعفة مساعداته إلى اليمن

الغذاء العالمي يعلن عن خطط لمضاعفة مساعداته إلى اليمن
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