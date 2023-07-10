الغرب ماض في الترويج للشذوذ الجنسي بانتخاب رجل ملكة جمال هولندا

انتخب المتحول الجنسي ريكي كولي 22 عاما ملكة لجمال هولندا وذلك لاول مرة في التاريخ في خطوة تثبت مضي الدول الغربية في الترويج للمثلية والشذوذ الجنسي

واثنى اعضاء لجنة التحكيم على اداء الشاذ الجنسي ووصوله الى الادوار النهائية وقال احدهم انه تالق وحقق اكبر قدر من التقدم ، وسيكون ممثلا بارعا لهولندا في مسابقة ملكة جمال الكون

لكن الجمهور المتابع رفض هذه النتيجة واعتبرها مقززة ووضع الفائزة في المركز الثاني في مقدمة الجميلات الحقيقيات وتم تصنيفها من قبلهم على انها ملكة جمال هولندا 2023، ودخل البعض الى ساحة الانتقاد من باب ان الرجال ياخذون كل شيء من النساء وعليه يجب تنحية المتحول الجنسي وتتويج صاحبة المركز الثاني

وتنشط المؤسسات الاوربية والاميركية في المدارس المتوسطة والابتدائية للبحث عن الاطفال الراغبين في التحول الجنسي وتدفعهم لتجسيد ادوار مخالفة لجنسهم في المسرحيات والعروض لمعرفة مدى تقبلهم للتحول والشذوذ ومتابعتهم في السنوات القادمة

فيما قال معلقون عرب انهم لم يجدو ادنى مستويات الجمال في الفائز (ة) الجديد (ة) الا انهم لمسو محاولات لتدجين هذا النوع من الاشخاص في المجتمعات العالمية

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