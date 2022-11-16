الغرب يبرر اطلاق اوكرانيا للصواريخ ويحمل روسيا المسؤولية

على الرغم من اقرار دول العالم وخاصة الاوربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة ممثلة برئيسها جو بايدن بان الصاروخ الروسي الذي سقط في بولندا واسفر عن مصرع شخصين مصدره الاراضي الاوكرانية الا ان الولايات المتحدة اعلنت اليوم الخميس عن مسؤولية روسيا العامة لتلك الحادثة

واشنطن: روسيا مسؤولة عن الصاروخ الاوكراني

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الصواريخ التي استهدفت بولندا أوكرانية، الا انه القى باللوم على القوات الروسية في الحادث، واكد في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، على ما وصفها بـ : "وحشية روسيا في قصف المدنيين الأوكرانيين تزيد من عزيمتنا على دعههم".

سوناك يبرر اطلاق الصاروخ الاوكراني

وبرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اطلاق اوكرانيا للصاروخ الساقط في العنق البولندي شدد على أحقية أوكرانيا في الدفاع عن أرضها ضد "الهجمات الروسية الوحشة وغير القانونية".وفق وصفه

وقال سونام لصحيفة "الغارديان" إن أوكرانيا "مضطرة لاستخدام الصواريخ للدفاع عن أرضها ضد الضربات غير القانونية والوحشية من قبل روسيا". ودعا "الناتو" إلى انتظار نتائج "تحقيق كامل في الظروف التي أسفرت عن سقوط الصواريخ في بولندا".

الناتو: الصاروخ اوكراني

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ قد اكد ب إن نتائج التحقيق الأولية تظهر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا اول أمس الثلاثاء، أطلق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي. وأضاف أن التحقيقات مستمرة حول الحادثة، مؤكدا ضرورة انتظار نتائجها.

لكنه اشار الى انه لا توجد مؤشرات على أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية، هو "اعتداء متعمد". مشددا على مواصلة الناتو دعم كييف.

هنغاريا تهاجم زيلينسكي

خلاف تلك المواقف فقد هاجمت الحكومة الهنغارية، يوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وقالت أعطى "مثالا سيئا" بقوله إن الصاروخ الذي قتل شخصين في قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا كان روسيا. مرحبة بالموقف الحذر لوارسو وواشنطن

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء غيرجيلي غولياس، "في مثل هذا الموقف يتحدث زعماء العالم بمسؤولية" لكن "الرئيس الأوكراني، باتهامه الروس فورا، كان مخطئا".

موسكو تستدعي السفير البولندي

واستدعت الخارجية الروسية، الأربعاء، السفير البولندي لديها كرزيستوف كراجيفسكي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر تليغرام، إنه "تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية"، فيما لفتت وزارة الدفاع إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.