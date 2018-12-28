يطالب المحتجون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة على حدود القطاع بعنوان “لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة”.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في الجمعة الـ40 من الفعاليات تحت عنوان “لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة” بحسب وكالة”سما”الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الوطنية على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وتصديه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

ويطالب المحتجون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأدت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة منذ انطلاقها في الثلاثين من آذار/مارس الماضي إلى استشهاد 239 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا و5 سيدات، وجرح 25700. (دب أ)