الغنوشي: اتحمل مسؤولية ترشيح مورو للرئاسة

قال رئيس حزب حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، إنه وراء ترشيح عبد الفتاح مورو إلى انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة لاختياره.

وذكر الغنوشي، أمام مؤتمر انتخابي في مدينة القصرين، أمس الثلاثاء، أنه اختار مورو استنادا إلى أنه مرشح يجمع بين الذكاء والخبرة والعلم والسياسة والشهرة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن زعيم حركة النهضة قوله، “الأستاذ عبد الفتاح مورو لوحة فنية طرّزتها النهضة طيلة 50 سنة وقدمتها اليوم إلى الشعب التونسي”.

وأِشار الغنوشي إلى اعتزام مرشح النهضة على تفعيل المغرب العربي على فتح سفارات جديدة لتونس.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح مورو سيعمل على تأمين حدود الدولة، مستندا في ذلك إلى أساليب إلكترونية حديثة.