الغنوشي: الإعلام الإماراتي يقف وراء الأحداث في تونس

هاجم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، قرارات رئيس البلاد قيس سعيد، مبينا أنها لا تخدم الديمقراطية، متهما في الوقت ذاته الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء الأحداث التي تشهدها تونس.

وقال زعيم حركة "النهضة" الغنوشي في مقابلة في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، أن حركته مستهدفة، وأن قرارات "سعيد" تعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقال الغنوشي، إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.

وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد، لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب، كما دعا الرئيس قيس سعيد للعودة عن هذه القرارات.

منع الغنوشي من دخول البرلمان

ومنع الجيش التونسي اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونواب آخرين، من دخول البرلمان، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.

وحاول الغنوشي فور وصوله إلى أبواب البرلمان في باردو الدخول اليه، لكن الجنود المتمركزين في داخله رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.

وقال الغنوشي إن "المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة، وكل إعلان يخالف ذلك باطل".

وأضاف أنه "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، وحتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي.