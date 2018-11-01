الغنوشي: الكاتب خاشقجي ضحية عنف سياسي

رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي

قال رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي “ضحية عنف سياسي ضد الصحافيين”، معربا عن أسفه إزاء محاولات “تحريف” حديثه بشأن الواقعة.

وأوضح الغنوشي أن الجميع “تجند، بما في ذلك الأشقاء في السعودية، لإدانته والبحث عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة”.

وأضاف أن “العلاقات بالسعودية جيدة وأخوية”، معربا عن أسفه إزاء قيام بعض الأطراف بتحريف كلامه بهدف بث الفتنة بيننا وبين رئاسة الجمهورية (التونسية)، وبيننا وبين المملكة، وهو أمر غير مسؤول وغير أخلاقي ولا أفق له”.

ومضى بالقول “نؤكد هنا احترامنا للمملكة العربية السعودية التي تربطنا بها علاقات جيدة وأخوية ونحن نتمنى لها كل الخير”.

ونوه بأن تشبيهه لخاشقجي بمحمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية، لم يقصد به “التدخل في شؤون دولة أو الإشارة إلى أمر يخص هذا النظام أو ذاك”.

وأضاف الغنوشي “وجه المقارنة هو التفاعل والتعاطف مع الطرفين – رحمهما الله في جميع أنحاء العالم – باعتبار الأول رمزا لمقاومة النظام السابق، وخاشقجي ضحية عنف سياسي ضد الصحافيين”.