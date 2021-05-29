الغنوشي: تونس الأكثر تأهيلا لإعادة إعمار ليبيا

اعتبر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن بلاده هي "الأكثر تأهيلا" لعملية إعادة إعمار ليبيا.

وفي تصريح صحفي، على هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي الليبي، أوضح الغنوشي أن "ليبيا الآن باتت ورشة كبيرة لإعادة الإعمار، والتونسيون هم الأكثر تأهيلا لهذه العملية".

وأضاف: "تونس وليبيا شعب واحد في دولتين، ونحن عازمون على إزالة العوائق التشريعية والأمنية والإدارية كافة لدفع التعاون بين البلدين".

وتابع: "مستقبل تونس سيكون في ليبيا، مثلما سيكون مستقبل ليبيا في تونس".

ويأتي المنتدى بعد أيام من زيارة أجراها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، تم خلالها توقيع اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، وتيسير حركة التجارة والأفراد.

وعقد المنتدى على مدى يومي الخميس والجمعة، في جزيرة جربة التونسية (جنوب)، بحضور نحو 500 من رجال أعمال البلدين.

ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة إعادة إعمار ليبيا 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.