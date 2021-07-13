الغنوشي سيدير البرلمان عن ٌبعد عقب اصابته بكورونا

اصيب رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بفيروس كورونا وفق ما اعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وقالت: "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء".

وأوضحت الصفحة، أن رئيس البرلمان التونسى سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحى.

بلاغ اعلامي

تاكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب الاستاذ راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021.

وسيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) July 13, 2021

وقال مسؤولون ان الغنوشي سيواصل عمله كرئيس للبرلمان التونسي وسيدير الجلسات عن بعد

مراسل #العربية في #تونس وليد عبد الله: راشد الغنوشي سيدير البرلمان عن بُعد حسب الإجراءات المتبعة على خلفية إصابته بكورونا pic.twitter.com/JaGt4gATug — العربية (@AlArabiya) July 13, 2021

وسجلت تونس يوم الثلاثاء اعلى حصيلة في الدول العربية والافريقية بعدد الاصابات والوفيات فقد يتم تسجيل "أكثر من 100 وفاة في اليوم" في بلد يسكنه نحو 12 مليون نسمة.

يذكر ان تونس نجحت في تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين، لكن وصل عدد الوفيات اليوم الى أكثر من 16 ألفا، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يوميا خلال الأيّام الأخيرة.