الغنوشي للتونسيين: الان فهمتكم

دعا حزب النهضة التونسي الثلاثاء إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وابدى رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي "تفهمه للاحتجاجات.. ومشروعية المطالب.. إلى جانب الخطر الوبائي الكبير.. بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها" في سيناريو مماثل لذلك الذي حصل مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي قال للتونسيين بعد فوات الاوان "الان فهمتكم"

النهضة : الرئيس انقلب على الشرعية

واتهم حزب النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بانه قام "بالانقلاب" إثر قراره إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان وشدد بيان للحزب رفضه دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي. لكنه دعا التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجا عليها

ووصف حزب النهضة الإسلامي صاحب أكبر الكتل البرلمانية (53 نائبا من أصل 217) القرار بأنه "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".

سعيد متمسك بالديمقراطية

وكان الرئيس التونسي اكد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وقال أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي وهو ما شدد سعيد عليه في لقائه باتحاد الشغل ذو الثقل الكبير،مشيرا الى أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة للخروج من الازمة