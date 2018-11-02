الغنوشي يتمسك بالشاهد ويتحدث عن علاقته بالسبسي (فيديو)

جدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تمسّكه ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة، إلا أنه دعا إلى إجراء تعديل وزاري في "أسرع وقت ممكن".



وفي تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، عبّر الغنوشي عن أمله بأن "يتم التعديل الوزاري في أسرع وقت، وأن تتسع الحكومة القادمة لأكبر عدد ممكن من الأحزاب بغضّ النظر على تمثيلية الحركة بها.



كما وصف الغنوشي علاقته بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأنها "جيدة"، وذلك بعد أيام من تصريحات للسبسي قال فيها، إن علاقته مع الغنوشي "ما تزال قائمة، إلا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يقطع شعرة معاوية".



وسبق أن أعلن الرئيس التونسي عن نهاية التوافق مع حركة النهضة، بعد أن "فضلت الأخيرة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، وفق تعبيره في حينها.