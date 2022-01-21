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الغنوشي يتهم الدولة التونسية بقتل رضا بوزيّان

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:05
الغنوشي يتهم الدولة التونسية بقتل رضا بوزيّان
الغنوشي يتهم الدولة التونسية بقتل رضا بوزيّان

قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية "من قتل بوزيان هو الدولة التونسية، وأيضا من أمر بمنع تظاهر التونسيين في عيد الحرية (في إشارة غير مباشرة للرئيس سعيّد)”، مضيفا “الحق لن يضيع. وبوزيان مات شهيدا من أجل تحرير البلاد من الظلم والظالمين".

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وشيع عشرات التونسيين جثمان بوزيان في مدينة سليانة (شمال غرب)، حيث شارك عدد كبير من السياسيين، يتقدمهم الغنوشي وأحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج، القياديان البارزان في حزب الأمل، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والقيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، جوهر بن مبارك.

وكانت حركة النهضة وعدد من أحزاب المعارضة دعت للتحقيق في وفاة بوزيان، كما طالبت الرئيس سعيد بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي حمّلته مع سعيد مسؤولية الحادثة.

 
كلمات دالة:رضا بوزيّانتونسراشد الغنوشيالغنوشي

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