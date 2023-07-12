الـ 7 الكبرى تعلن دعم طويل المدى لاوكرانيا وزيلينسكي عينه على الناتو

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستدعم أوكرانيا لفترة طويلة بالمستقبل، فيما اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان اي اغراءات من دول الغرب لا يمكن ان تكون بديلا عن عضوية بلاده في الناتو

وقال بايدن ان الدول الصناعية السبع الكبرى وهي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) بحضور الرئيس زيلينسكي بعد مشاركتهم في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، إن مجموعة السبع اكدت على دعمها لاوكرانيا لفترة طويلة في المستقبل وأن كييف هي أولوية الدول السبع.

وقال بايدن الذي رفض انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو الا بعد انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية "سنجعل أوكرانيا أكثر قوة أرضا وبحرا وجوا"، وتابع "اتفقنا على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو" وتعتبر واشنطن ان أوكرانيا أحرزت تقدما مهما في مسار عضوية الناتو.

ووعدت الدول السبع بتقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها وفق بيان الدول الصناعية

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الضمانات الأمنية انتصار كبير لأوكرانيا.واشار الى ان بلاده كانت في أمس الحاجة للضمانات الأمنية ونقدر دعم الناتو

وقبل ذلك اعلن الرئيس الأوكراني ان قمة الناتو كانت ستصبح مثالية لو تلقت كييف دعوة للانضمام للحلف العسكري الغربي، إن هذه الضمانات لا يمكن أن تحل محل مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو. وليست "بديلاً عن (انضمامها) إلى الناتو".

وتنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي هجوم يستهدف أي دولة عضو في التحالف هو هجوم على دول التحالف بأسره.