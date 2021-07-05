الفاتيكان: البابا فرنسيس استجاب جيداً لجراحة في الأمعاء

قال الفاتيكان يوم الأحد إن البابا فرنسيس استجاب بشكل جيد للجراحة التي أجريت له في الأمعاء.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن الأطباء أجروا الجراحة مساء الأحد وان البابا استجاب بشكل جيد للعملية التي تم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام.

ولم يتم الكشف عن المدة التي سيبقى فيها رئيس الكنيسة الكاثوليكية البالغ من العمر 84 عامًا في مستشفى اجوستينو جيميلي بولينيكال في روما.

ووفقا للفاتيكان، يعاني فرنسيس مرضا معويا يمكن أن يتسبب في تشكل نتوءات على جدار الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تلتهب- وهي حالة تسمى التهاب الرتج. وغالبًا ما يحدث المرض، الذي يمكن أن يسبب الألم أو الحمى، عند كبار السن.

وذكرت بوابة الفاتيكان الإخبارية أن المستشفى عالجت العديد من الباباوات قبل فرنسيس.

واعلن فرنسيس عن رحلة إلى العاصمة المجرية بودابست وعدة مدن في سلوفاكيا في الفترة من 12 إلى 15 أيلول/سبتمبر المقبل. (د ب أ)