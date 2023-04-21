الفاتيكان يحمل الغرب مسؤولية زعزعة استقرار الشرق الأوسط

شدد مسؤول في الفاتيكان على أن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وذلك بسبب نزعته في نقل ثقافته للمنطقة وأيضا مطالبة شعوبها بمواءمة حياتها مع هذه الثقافة.

وجاء هذا التصريح على لسان المطران كلاوديو غوجيروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية، بحضور أكثر من 250 ممثلا عن الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط الحاضرين وفقا لموقع "فاتيكان نيوز.

عميد دائرة الكنائس الشرقية المطران كلاوديو غوجيروتي

وقال غوجيروتي خلال افتتاح ندوة "متجذرون في الرجاء" في نيقوسيا التي تنظمها هيئة "رواكو" المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية أنهم ككاثوليك غربيين يعتذرون لدعمهم هذه الرؤية القصيرة النظر.

وأضاف المطران غوجيروتي "نحن نشيد بجهودكم البطولية لكونكم شهودا لإيماننا المشترك في المصاعب بجميع أنواعها".

ولفتت إذاعة الفاتيكان إلى أن ما يقلق المطران كلاوديو غوجيروتي هو شتات مسيحيّي الشرق الأوسط وهو الناجم عن الوضع المأساوي الحالي الذي يؤثر بشكل عميق على حياتهم اليومية.