"الفتح" يرفض تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

أعرب تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري اليوم الثلاثاء، عن رفضه تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة

وقال التحالف في بيان صحفي: "رفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك ويكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة، ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى".

وأضاف: "نحمل رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية وسنأخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور".

وكان صالح قد كلف في وقت سابق اليوم الزرفي النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، والمحافظ الأسبق لمحافظة النجف، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.