الفجوة واسعة بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة الأسرى

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه طرأ تقدم معين في الاتصالات بين اسرائيل وحماس، بشأن صفقة تبادل مع حركة حماس، لكن الفجوات ما زالت واسعة بين الطرفين، وذلك نقلاً عن مصادر خاصة لم تسمها.

وأوضحت الصحيفة، أنه حدثت بالفعل نقلة معينة، عندما أعرب الطرفان عن الاستعداد لمواصلة التقدم في المفاوضات، وأن المؤشرات، تعزز وجود صفقة تبادل أسرى، الأمر الذي يؤشر إلى وجود استعداد لذلك في إسرائيل.

وشددت على أن الفجوات لا تزال واسعة بين حماس واسرائيل بخصوص الاتفاق، وأن إسرائيل معنية بتنفيذ صفقة شاملة، بينما في حماس يتجهون نحو صفقة جزئية فقط.

وأضافت “يبدو أن المصريين، يطلقون إشارة إلى الطرفين بأنهم مستعدون لمبادرات طيبة أخرى كفيلة بأن تشجع حماس على التقدم خطوة أخرى نحو الاتفاق”.

وأشارت معاريف إلى أنه في الأشهر الأخيرة، جرت مباحثات عديدة في الموضوع، وفحصت إسرائيل إمكانية تقديم حزمة مساعدات إنسانية واسعة لغزة؛ لدفع الاتصالات إلى الأمام.

وأوضحت أنه على الرغم المداولات العديدة التي أجريت في إسرائيل، حول الموضوع، فإن الطرفين- إسرائيل وحماس- أبقتا الأوراق قريباً من الصدر، وانتظرت كل واحدة منهما، وصول اقتراح من الطرف الآخر.

وإلى ذلك انتقدت أوساط في القيادة السياسية سلوك جيش الاحتلال في موضوع فحوصات (كورونا) التي أجريت لسكان غزة، وذلك لأنها لم تُنسق مع القيادة السياسية، قبل أن يتقرر تنفيذها.