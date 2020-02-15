الفخاخ في مأزق: 4 احزاب ترفض المشاركة في حكومته

أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس السبت رفضها منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المزمع الإعلان عنها مساء السبت.

والأحزاب الرافضة هي: حركة النهضة (54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان)، حزب قلب تونس 38 مقعدا، وائتلاف الكرامة 19 مقعدا، الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا.

ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل الحكومة على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس الشعب.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.

فيما سيعقد حزب " تحيا تونس " الأحد اجتماعا بمجلسه الوطني لتحديد موقفه النهائي من حكومة إلياس الفخفاخ.

يذكر أن فقط حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي أعلنا مشاركتهما في حكومة إلياس الفخفاخ.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مؤتمرا صحافيا مساء السبت للإعلان عن تشكيلة حكومته بعد أن أجل هذا الإعلان الجمعة من أجل "مزيد التشاور".

استثنى الفخفاخ من مشاوراته كلا من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية "قلب تونس" (38 نائبا) و"الحزب الدستوري الحر"(17 نائبا) المناهض للإسلاميين وعلّل قراره ب"ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب".

وعيّن الرئيس التونسي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (47 عاما) رئيسا للحكومة وكلفه بأن يشكل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدة، وهي مهمة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشح حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.