الفريق الأيسلندي يرفع علم فلسطين في "يوروفيجن" بتل أبيب

فاجأ الفريق الأيسلندي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي أقيمت في إسرائيل، المشاركين برفع علم فلسطين أثناء التصويت.

وأثارت خطوة الفريق هذه سخط بعض الحاضرين، كما أنها أحرجت منظمي الحفل الذين أسرعوا إلى مصادرة العلم الفلسطيني من الفريق.

ولم تخلو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام من الرسائل السياسية، حيث شهدت فقرة مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، (كانت ضيفة على المهرجان) في الليلة الختامية للمسابقة رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد رافق أغنية مادونا ظهور فتى وفتاة وهما يرقصان خلفها، بجوار بعضهما البعض، حيث ظهر العلم الإسرائيلي مرسوما على قميص الفتى من الخلف، بينما ظهر العلم الفلسطيني مرسوما على قميص الفتاة.

وكانت مادونا قد رفضت الدعوات إلى عدم مشاركتها في نهائيات مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب، باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقالت المغنية الأمريكية معلقة على ذلك إن الموسيقى توحد الناس، وإنها جاءت لإسرائيل بسبب الموسيقى وليس لأسباب سياسية.

وعززت الجهة المنظمة الأمن داخل قاعة العرض تحسبا لسعي نشطاء لتعطيل الحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة أو مشاركة متسابقين في احتجاج على المسرح.

وتقول إسرائيل إن الدعوات المنادية لمقاطعة المسابقة بسبب إقامتها في تل أبيب تنطوي على تمييز ومعاداة للسامية وهو ما تنفيه حركة مقاطعة إسرائيل.

وقد احتضنت إسرائيل هذه المسابقة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت الشرطة المسلحة حول مجمع "إكسبو تل أبيب" وكذلك سيارات الدورية والدراجات النارية مع مرور المتفرجين عبر أجهزة كشف المعادن وخضوعهم لفحوص أمنية دقيقة