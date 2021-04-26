الفصائل اطلقت 45 صاروخا واسرائيل تتحدث عن تحسن في دقة اصابتها

اشارت تقارير اعلامية عبرية الى ان المقاومة في غزة اطلقت 45 صاروخا على اسرائيل خلال الايام التي رافقت انتفاضة المقدسيين الاخيرة فيما تحدثت تقارير اخرى عن تحسن في دقة تلك الصواريخ

45 صاروخ على كيان الاحتلال

وكشف الصحفي والمحلل الإسرائيلي نوعم أمير، صباح اليوم الاثنين الموافق 26/4/2021، النقاب عن حصيلة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الثلاثة أيام الماضية، رداً على الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينة القدس.

ووفقاً للصحفي الإسرائيلي، أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مدار الثلاث أيام الماضية 45 صاروخاً صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وزعم نوعم أن القبة الحديدية استطاعت اعتراض 11 صاروخاً فقط، فيما سقطت معظم الصواريخ في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وأشار الصحفي الإسرائيلي مستهزئا، إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد ثلاث أيام من توالي إطلاق الصواريخ، رد الليلة بإغلاق منطقة الصيد في بحر غزة بشكل كامل.

تحسن في دقة الصواريخ

الى ذلك كشفت صحيفة معاريف العبرية الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن التصعيد الأخير في الجنوب أظهر تحسين حماس لدقة صواريخها رغم ان حماس تنفي مسؤوليتها عن اطلاقها

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه الغلاف بنسبة 22٪ فقط، مضيفةً إلى أنها من المفترض أن تنجح في اعتراض الصواريخ بنسبة 85%–90%.

وأشارت إلى أن الجولات القتالية السابقة على مدار العامين الماضيين، حاولت حماس التغلب على القبة الحديدية عبر إطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ.

وبينت معاريف أن هذه الطريقة كانت ناجحة بشكل جزئي وأسفرت عن وقوع قتلى في صفوف الإسرائيليين.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي طوّر منذ ذلك الوقت من قدرات منظومة القبة الحديدية للتعامل مع رشقات الصواريخ المكثفة ذات المديات المختلفة، لكن التصعيد الأخير أثبت نجاحاً نسبياً لحماس رغم عدم وقوع قتلى في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تقدر أن حماس في طريقها لتحقيق هدفها بإنتاج صواريخ دقيقة كتلك التي بحوزة حزب الله رغم كل محاولات الجيش الإسرائيلي بمنع تهريب الأسلحة النوعية ذات المواصفات القياسية أو المواد المستخدمة في تصنيعها.