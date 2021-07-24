الفلبين: إجلاء أكثر من 13 ألف شخص بسبب الفيضانات (فيديو وصور)

قامت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، بإجلاء 13,2 ألف شخص يعيشون بالقرب من نهر ماريكينا، الواقع بشرقي العاصمة مانيلا.

وأدى ارتفاع منسوب المياه في "ماريكينا"، بسبب الامطار الموسمية الغزيرة الناتجة عن عاصفة مدارية، إلى غمر "مانيلا" والأقاليم المجاورة للعاصمة بالمياه.

وبلغ منسوب المياه في النهر إلى 16,4 مترا ، ونتيجة لذلك رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يقضي بإجلاء السكان إلى مناطق تقع على ارتفاع أعلى.

WATCH: Residents in Filinvest East Subdivision in Cainta, Rizal experience knee-deep flood due to nonstop rains. @acnichollstan pic.twitter.com/UOVZ2sZjz4 — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 24, 2021

وأفاد مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، بأنه تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا، مضيفا أن تم نقل الناس من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا. وأضاف : "ويتابع ممثلون آخرون للسلطات المحلية الوضع، وهم جاهزون لإجلاء الناس، إذا ظهرت هناك حاجة إلى ذلك".

LOOK: Heavy rain caused knee-deep flood at Alabang-Zapote Junction.



📸 Alvin Villafranca, Mar Novo/CNN Philippines pic.twitter.com/7KAgbogJhp — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 24, 2021

وقال مارك تيمبال إن الفيضانات وقعت أيضا في مدن رودريغس وسان ماتيو وتايتاي الواقعة في ولاية ريسال، مشيرا إلى أن 439 أسرة من هذه المدن تقيم حاليا في 10 مراكز إجلاء.