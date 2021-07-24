  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الفلبين: إجلاء أكثر من 13 ألف شخص بسبب الفيضانات (فيديو وصور)

الفلبين: إجلاء أكثر من 13 ألف شخص بسبب الفيضانات (فيديو وصور)

منشور 24 تمّوز / يوليو 2021 - 09:45
الفيضانات تغمر العاصمة مانيلا
الفيضانات تغمر العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة

قامت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، بإجلاء 13,2 ألف شخص يعيشون بالقرب من نهر ماريكينا، الواقع بشرقي العاصمة مانيلا.

وأدى ارتفاع منسوب المياه في "ماريكينا"، بسبب الامطار الموسمية الغزيرة الناتجة عن عاصفة مدارية، إلى غمر "مانيلا" والأقاليم المجاورة للعاصمة بالمياه.

وبلغ منسوب المياه في النهر إلى 16,4 مترا ، ونتيجة لذلك رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يقضي بإجلاء السكان إلى مناطق تقع على ارتفاع أعلى.

وأفاد مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، بأنه تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا، مضيفا أن تم نقل الناس من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا. وأضاف : "ويتابع ممثلون آخرون للسلطات المحلية الوضع، وهم جاهزون لإجلاء الناس، إذا ظهرت هناك حاجة إلى ذلك".

وقال مارك تيمبال إن الفيضانات وقعت أيضا في مدن رودريغس وسان ماتيو وتايتاي الواقعة في ولاية ريسال، مشيرا إلى أن 439 أسرة من هذه المدن تقيم حاليا في 10 مراكز إجلاء.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...