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الفلبين تتعهد بسحق "الإرهابيين" بعد مقتل 20 في تفجيرين بكنيسة

الفلبين تتعهد بسحق "الإرهابيين" بعد مقتل 20 في تفجيرين بكنيسة
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