الفلبين ترفض التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية بشأن حرب المخدرات

بررت الفلبين رفضها التعاون بقولها أنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الثلاثاء أن الرئيس لن يتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا بالسعي إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب على المخدرات في الفلبين “خاطئ قانونا وله دوافع سياسية”.

وأوضح روكي أن الفلبين لن تتعاون لأنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن نظام العدالة في البلاد قادر على إجراء تحقيقات.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى أجانب للتحقيق في عمليات القتل في حرب المخدرات لأن الأنظمة في الفلبين تعمل”، مستشهدا بإدانة عناصر الشرطة المتورطين في قتل صبي (17 عاما) في عام 2017.

وقال روكي إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص إجراء تحقيق لأن الفلبين انسحبت من المنظمة في آذار/ مارس 2017.

وقالت بنسودا، التي تتنحى عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، إن المحكمة يمكنها التحقيق في الجرائم التي وقعت قبل انسحاب الفلبين.