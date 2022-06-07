الفلبين تنشئ أول مركز لطرد الأرواح الشريرة في العالم

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين الثلاثاء، بدأ أعمال انشاء مركز متخصص في "طرد الأرواح الشريرة" في العاصمة مانيلا، وهو الاول من نوعه على مستوى العالم.

وقالت الكنيسة على موقعها الرسمي الثلاثاء، ان المبنى سيطلق عليه اسم "مركز القديس ميخائيل للتحرير الروحي وطرد الأرواح الشريرة".

ويجري تشييد المركز في أبرشية رئيس الأساقفة، في بارانغاي (أصغر وحدة إدارية) في غوادالوبي فيجو في مدينة ماكاتي، وهي جزء من منطقة العاصمة. وتم إطلاق المشروع في 17 مايو.

وقال وبحسب رئيس قسم طرد الأرواح الشريرة في مانيلا، رئيس الأساقفة فرانسيسكو سيكيا، فسوف يخدم المركز "أولئك الذين هم في عبودية الشيطان، ويمثلون أفقر الفقراء وعادة ما يتم إهمالهم".

والمشروع نتاج أكثر من سبع سنوات من "الصلاة والتخطيط وجمع التبرعات" و"سيكون الأول من نوعه في آسيا، إن لم يكن في العالم". وستعمل في هذا المركز "لجنة الظواهر غير العادية" و"إدارات وزارة طرد الأرواح الشريرة ووزارة الرؤى والظواهر".

وسيكون المركز أيضا بمثابة المقر الرئيسي للرابطة الفلبينية لطاردي الأرواح الشريرة الكاثوليك، التابعة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، والرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة، ومقرها إيطاليا.