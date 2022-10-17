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الفلسطينيون يتصدون بالتكبيرات لقوات الاحتلال في نابلس

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:54
اعتداءات اسرائيلية على الفلسطينيات في القدس - الصورة عن وكالة وفا
اعتداءات اسرائيلية على الفلسطينيات في القدس - الصورة عن وكالة وفا

تصدى الفلسطينيون في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة لمحاولة قوات الاحتلال الاسرائيل اقتحام المدينة وتضامنت معها رام الله وجنين وقراهما

وقالت مصادر ان الجيش الاسرائيلي الذي يحاصر نابلس منذ اسبوع يطلق النيران بين الحين والاخر ويقتحم بعض الاحياء 

 

 

وفيما توقعت مصادر محلية فلسطينية عدم اقدام الاحتلال على اقتحام المدينة ، فقد اشارت المصادر نقلا عن ترجمه للناطق باسم الجيش الاسرائيلي "سندخل الى نابلس وقتما نشاء ونحن من يحدد الساعة" 

 

وتهدد اسرائيل منذ اسابيع باقتحام نابلس في محاولة للقضاء على مجموعة عرين الاسود التي كثفت نشاط المقاومة ضد الجيش الاسرائيلي وهو ما اعتبرته الحكومة الاسرائيلية بانه اكبر خطر على امنها منذ سنوات 

 

 

 

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كلمات دالة:نابلسرام اللهعرين الاسودفلسطينحركة فتح

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