الفلسطينيون يتصدون بالتكبيرات لقوات الاحتلال في نابلس

تصدى الفلسطينيون في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة لمحاولة قوات الاحتلال الاسرائيل اقتحام المدينة وتضامنت معها رام الله وجنين وقراهما

وقالت مصادر ان الجيش الاسرائيلي الذي يحاصر نابلس منذ اسبوع يطلق النيران بين الحين والاخر ويقتحم بعض الاحياء

وفيما توقعت مصادر محلية فلسطينية عدم اقدام الاحتلال على اقتحام المدينة ، فقد اشارت المصادر نقلا عن ترجمه للناطق باسم الجيش الاسرائيلي "سندخل الى نابلس وقتما نشاء ونحن من يحدد الساعة"

من وسط مدينة نابلس قبل قليل.. pic.twitter.com/LM9T3q1Rp2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2022

وتهدد اسرائيل منذ اسابيع باقتحام نابلس في محاولة للقضاء على مجموعة عرين الاسود التي كثفت نشاط المقاومة ضد الجيش الاسرائيلي وهو ما اعتبرته الحكومة الاسرائيلية بانه اكبر خطر على امنها منذ سنوات

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