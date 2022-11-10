الفلسطينيون يحيون ذكرى رحيل "ياسر عرفات"

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، فعاليات وطنية، ومسيرات جماهيرية، إحياء للذكرى ال 18 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، والتي تصادف يوم غد الجمعة 11/11 .

ورفع المشاركون في الفعاليات، التي شارك بها مجموعة من قادة الفصائل، صور "أبو عمار"، ولافتات تشيد بتاريخه النضالي، كما رفعوا الأعلام وارتدوا الكوفية الفلسطينية، التي اشتهر بارتدائها الزعيم الفلسطيني الراحل.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "أبو جهاد": "إن الشهيد ياسر عرفات، قائد استثنائي وملهم لكل أحرار العالم، وأن ما يجري عبارة عن وقفة وفاء لقائد الشعب الفلسطيني".

وأضاف العالول: "إننا اليوم نستعيد نهج وقيم "أبو عمار"، لنتمكن من إكمال المسيرة حتى تحقيق ما استشهد لأجله".

مدارس غزة تحيى ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار في غزة🇵🇸 pic.twitter.com/nFYdhC43q2 — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 10, 2022

وأقيم مهرجان مركزي أمام ضريح "أبو عمار"، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بدعوة من إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، كما جابت مسيرة جماهيرية شوارع المدينة، بمشاركة الفرق الكشفية

وقالت الوكالة الفلسطينية للانباء "وفا"، إن مؤسسة ياسر عرفات، سوف تحيي من جانبها ذكرى رحيله، اليوم، في قصر رام الله الثقافي، وأن الفعالية تتضمن إعلان الفائز بجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2022.

ولفتت "وفا" إلى أن حركة فتح في قطاع غزة، ستحيي مهرجانا جماهيريا مركزيا، بهذه المناسبة، في ساحة الشهيد ياسر عرفات "الكتيبة" في حي الرمال.

صورة من استعدادات مهرجان حركة فتح لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار في غزة🇵🇸 pic.twitter.com/MDT1QiRY7o — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 10, 2022

كما نظمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، من خلال مديريات التربية في المدارس، فعاليات ومهرجانات مركزية، للتذكير بمناقب القائد الراحل.