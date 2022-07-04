الفلسطينيون يرفضون نتيجة التحقيق الأميركي حول اغتيال أبو عاقلة

أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها نتيجة التحقيق الذي اعلنته الولايات المتحدة الاثنين، ورجح أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة أطلقت من موقع إسرائيلي لكن بشكل "غير متعمد".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت في بيان الاثنين ان التحليل الجنائي من قبلها للرصاصة التي قتلت ابو عاقلة لم يتمكن من التوصل الى نتيجة قاطعة بسبب الاضرار البالغة التي تعرض لها المقذوف.

واضاف البيان انه رغم عدم التوصل لنتائج واضحة، إلى أن "تلخيص كلا التحقيقين اللذين أجرتهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جعل مجلس الأمن الأمريكي يخلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة".لكنه استدرك قائلا: "لم يجد مجلس الأمن الأمريكي أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدًا".

ومن جانبها، اكدت النيابة العامة الفلسطينية "عدم صحة" ما صرح به الجانب الأمريكي "بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه".

واعربت النيابة عن استغرابها "ما ورد في البيان كون التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم"، مشددة على أنه "من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا".

نتيجة غير ملزمة

واوضح بيان النيابة إن "النتائج التي توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتيال أبو عاقلة والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بُنيت على مجموعة من الادلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان، حسمت بشكل قاطع أن اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالمكان".

وقال ان "البينات تضمنت التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع وأطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي"

واكدت النيابة الفلسطينية انها "قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل وأطلعت الجانب الأمريكي على فحوى النتائج التي تم التوصل إليها كون الشهيدة تحمل الجنسية الأمريكية".

واشار الى ان "الجانب الأمريكي قام بإجراء تحقيق منفصل منذ وقوع الجريمة وبهدف استكمال تحقيقاتهم تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لإجراء الفحص الفني اللازم من قبل خبراء أمريكيين تم احضارهم لهذه الغاية".

وأكد البيان أن "الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونا،

وخلص الى انه "استنادا إلى التحقيقات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".

محاولة تلاعب

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين في 11 أيار (مايو) الماضي".

وأضاف أبو ردينة: "لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية، وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية، وخاصة أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن اسرائيل هي المسؤولة عن قتلها، وعليها أن تتحمل النتائج".

وقال أبو ردينة: "نعبر عن أسفنا لتنصل الحكومة الإسرائيلية من تحمل مسؤولياتها تجاه اغتيال أبو عاقلة، ونطالب الإدارة الأميركية بالحفاظ على مصداقيتها، وأن تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الشهيدة أبو عاقلة، لأن الوقائع الفلسطينية والدولية تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي بدون أدنى شك".

وبعيْد الإعلان الأميركي، أفاد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، بأنه بدون مطابقة الرصاصة مع البندقية التي أطلقت النار على الشهيدة أبو عاقلة، يبقى التحقيق ناقصا.

بدوره، قال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة"، مضيفا: "سنستكمل إجراءاتنا (المتعلقة باغتيال شيرين) أمام المحاكم الدولية".

وأضاف الشيخ: "لن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة، أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل"، بشأن اغتيال شيرين.

وكان وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة أعلن الأحد، أن الولايات المتحدة أعادت الرصاصة التي استخدمت في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها. وجاء ذلك بعد مرور 24 ساعة على تسليم الرصاصة من السلطة الفلسطينية للجانب الأميركي.