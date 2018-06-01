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الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "من غزة إلى حيفا"

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "من غزة إلى حيفا"
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