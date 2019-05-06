الفلسطينيون ينتشلون الجثث من تحت الانقاض وسط هدوء في محيط غزة

يواصل الفلسطينيون عد ضحاياهم نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة مؤخرا، واعلن عن انتشال جثتي فلسطيني وزوجته من تحت أنقاض منزلهما الذي دمر الأحد في غارة جوية إسرائيلية فيما يسيطر الهدوء التام على الحدود بعد ساعات من الهدنة

قال الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة تم العثور على جثة المواطن طلال عطية أبو الجديان (48 عاما) وزوجته رغدة محمد أبو الجديان (40 عاما) جراء "استهداف الاحتلال منزلهم الواقع في حي الشيخ زايد شمال القطاع بالصواريخ".وقال القدرة لمراسل فرانس برس "إن أشلاء الجثتين وجدت تحت الأنقاض".

ووفقا لوزارة الصحة في غزة فإن 180 مواطنا أصيبوا خلال "العدوان الإسرائيلي" بينهم عدد من "الحالات الخطيرة والحرجة".

690 صاروخ

وخلال ساعات المعركة أُطلق نحو 690 صاروخا من قطاع غزّة في اتّجاه الأراضي الداخل الفلسطيني المحتل وفقا لما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين 6 مايو 2019، والذي أشار إلى اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر من 240 منها

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ردّ عبر استهداف دبّاباته وطائراته نحو 350 موقعاً عسكريّاً لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضح المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أنه من بين المواقع المستهدفة، نفق مخصّص للهجمات تابع للجهاد الإسلامي يمتدّ من جنوب القطاع حتّى الأراضي الإسرائيلية.

وبعد موافقة الاطراف على التهدئة توقف التصعيد في محيط قطاع غزة وأعلن مسؤولون فلسطينيون إن مصر توسطت في هدنة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. واكد جيش الاحتلال أنه شن 260 غارة على غزة التي يسكنها مليونا فلسطيني في مساحة صغيرة حيث سقط 27 شهيدا غالبيتهم من المدنيين وبينهم سيدة حامل وطفلتها