الفلسطينيون ينعون سعد المجالي وزير الداخلية الاسبق

نعى نشطاء فلسطينيون مؤسس وزارة الداخلية الفلسطينية ومحافظ اريحا الاسبق سعد جمال اعطوي المجالي (ابو تميم) الذي انتقل الى رحمه الله في مدينته الكرك الاردنية اثر حادث مؤسف

والراحل كان محل ثقة مطلقة للرئيس ياسر عرفات كما يعد من ابرز المقربين للرئيس محمود عباس حيث تقاعد في عهده برتبة وزير.

ويعتبر ابو تميم الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الاردنية الهاشمية وخاصة في جنوبي المملكة من ابرز الوجوه الشرق اردنية في منظمة التحرير الفلسطينية وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ 35 عاما الماضية

والفقيد سعد المجالي هو نجل جمال (شيخ مشايخ الكرك) والذي استشهد في عمان عام 1960 حين استهدف خلال اعتداء غاشم رئيس الوزراء الاردني هزاع المجالي والذي اسفر عن استشهادة

وكتب طارق نجل الشيخ المجاهد اسعد بيوض التميمي على صفحته على الفيس بوك ناعيا الوزير الراحل بالقول:

رحل سعد

رحل الاخ والصديق التاريخي رفيق الدرب. المجاهد سعد المجالي التميمي

حبيب فلسطين حبيب الخليل

حبيب ابى عمار



فيما قالت ياسمين السلام : رحم الله معالي الاخ سعد المجالي الاردني الفلسطيني الذي كان دائم الحضور في كل مناسبات فلسطين الوطنيه وجزء اصيل منا ومعنا رحمك الله و خالص العزاء للاخوة في حركة فتح وال المجالي بهذا المصاب .....انا لله وانا اليه راجعون