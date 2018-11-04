الكاتب والمترجم الفلسطيني خيري حمدان

فاز الكاتب والمترجم الفلسطيني خيري حمدان، بجائزة "الريشة" البلغارية للترجمة في دورتها الخامسة.

وفاز حمدان بالجائزة عن كتاب "في البدء كانت الخاتمة"، والصادر بالعربية عن دار البيروني للطباعة والنشر في العاصمة الأردنية عمّان، ويضم ستا وخمسين قصة ورواية قصيرة لستة وأربعين كاتباً بلغارياً.

واعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية ي بيان الفوز بانه إضافة مهمة، ويأتي استكمالاً للدور الكبير الذي لعبه الفلسطينيون في مجال الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى والعكس.

وشددت على اهتمامها الكبير بتعزيز دور الترجمة بفلسطين، لقناعتها الراسخة بأهمية الترجمة في نقل الحكاية الفلسطينية رواية وقصة وشعراً ونصّاً مسرحياً إلى العالم، وعملها الدؤوب في هذا المجال باتجاه مأسسة الفعل الثقافي الفلسطيني في مجال الترجمة من وإلى العربية إلى لغات العالم.

جدير بالذكر أن الكاتب والمترجم الفلسطيني خيري حمدان من مواليد قرية دير شرف، قرب نابلس، في العام 1962، وسبق له أن وصل إلى القائمة الطويلة لجائزة "الريشة" البلغارية للترجمة، قبل عامين، قبل أن يفوز بها لهذا العام، ليكون العربي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز.

ويحضر حمدان حاليا رسالة الدكتوراه حول أدب غسان كنفاني، وله خمسة كتب في الترجمة، ويعيش في بلغاريا منذ أكثر من عشرين عاماً، وسبق له أن ترجم للعديد من الكتاب الفلسطينيين كالراحل جمال ناجي، ومحمود الريماوي، وغيرهما.