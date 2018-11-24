"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي

فاز الفلسطيني وليد البنّا (35 سنة)، بلقب نجم العلوم في نهائي الموسم العاشر من برنامج المسابقات العلمية التلفزيوني "نجوم العلوم"، ونال جائزة تبلغ قيمتها 300 ألف دولار عن اختراعه نظارات لتحليل شبكية العين لصحة الدماغ.

وأحرزت السورية نور مجبور (30 سنة) المركز الثاني، واختراعها يتمثل في مجموعة معدات لتشخيص مرض "باركنسون" في المختبر وجائزتها قيمتها 150 ألف دولار، أما الجزائرية سيليا خشني (26 سنة)، فحصدت المركز الثالث وقدمت مشروعاً حول رصد الطائرات المسيرة "درونز" والتشويش عليها، وجائزتها 100 ألف دولار.

كما حلّ العماني سالم الكعبي في المركز الرابع ونال 50 ألف دولار، عن اختراع "دهان نباتي آمن خال من الموادّ الكيميائية ومصمم من اللبان العُماني".

و"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي، أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عام 2008، ويعتبر برنامجاً عربياً رائداً في مجال الابتكار، وهدفه تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية، من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتخطى عدد خريجي البرنامج 130 مخترعاً من 18 دولة عربية، وهؤلاء جمعوا بشكل مستقل أكثر من 14 مليون دولار على شكل إيرادات ومنح وتمويل.

وسينطلق الموسم العاشر من البرنامج قريباً، وباب المشاركة مفتوح لغاية 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.