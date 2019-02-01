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حبس 25 بينهم معارض مصري بارز بتهمة "التخطيط لنشر الفوضى"

حبس 25 بينهم معارض مصري بارز بتهمة "التخطيط لنشر الفوضى"
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