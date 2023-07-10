الفيضانات تحاصر المواطنين في مدن شمال تركيا (فيديو)

تعاني عدة ولايات تركية تقع على ساحل البحر الأسود من هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق الطرق وانهيار بعض الجسور وتوقف حركة المرور.

ونصحت هيئة الأرصاد والكوارث التركية سكان المنطقة بأخذ الحيطة والحذر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بأضرار مادية كبيرة بسبب تسرب المياه إلى المباني والمحال والمستشفيات.

وتشهد بعض المناطق انجراف التربة وسقوط الصخور، كما تمنع الأمطار الغزيرة سكان العديد من الولايات من مغادرتها، مثل زونغولداك وقسطامونو وطرابزون وغيرها.

⛈️ Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Kastamonu Cide’den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. pic.twitter.com/yT6gqRklRw — Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023

على الرغم من تقارير إعلامية محلية تفيد بوفاة امرأة جراء الأمطار الغزيرة، إلا أن الهيئة التركية للأرصاد والكوارث لم تؤكد ذلك حتى الآن.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في شمال تركيا حتى الأربعاء المقبل، وحذرت الهيئة من انجراف التربة في بعض المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki son durum, havadan görüntülendi. pic.twitter.com/AU8XMODWKq — Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023

وتسببت الأمطار الغزيرة في تحويل شوارع بعض المدن على البحر الأسود إلى بحيرات صغيرة، ما أدى إلى حصار السكان في منازلهم وعرقلة خروجهم منها، وتعمل الفرق الطبية وفرق الإنقاذ على إنقاذ المحاصرين في منازلهم.

تعتبر الأمطار الغزيرة شيئًا شائعًا في المناطق الشمالية من تركيا في هذا الوقت من العام.

وتتحول إدارة البلديات للكوارث الطبيعية إلى مشكلة سياسية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بسوء إدارة البلديات للأزمات الطبيعية.

