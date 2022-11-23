الفيفا يعاقب جمهور في مونديال قطر بسبب موقفه من المثليين والبيرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الإكوادور بسبب هتافات معادية للمثليين وطالب بالسماح بشرب البيرة اطلقتها جماهيره في المبارة الافتتاحية مع الدولة المضيفه حيث تقدمت على قطر بهدفين نظيفين.

وهتفت الجماهير الاكوادورية ضد تشيلي في عبارات مهينة لـ المثليين ، بعد الخلافات معها خلال تصفيات كأس العالم والتي كادت ان تطيح بالاكوادور من المونديال بعد خلافات بشأن اللاعب التشيلي بايرون كاستيو واتهام فريقه انه ولد في كولومبيا واستخرج وثيقة مزورة تخالف ذلك واعتبرت الإكوادور ان تشيلي أشركت لاعبا غير مؤهل في تصفيات كأس العالم، وبعد تحقيقات من الفيفا تم تغريم الاكوادور وخصم نقاط من رصيدها في تصفيات كأس العالم المقبلة لكن سُمح لها بالمنافسة في قطر فيما استُبعد اللاعب، بايرون كاستيو، من التشكيلة لتجنب المزيد من الجدل.

كما اطلق مشجعو الإكوادور هتاافات باللغة الإسبانية "نريد بيرة" ليحتفلو بالفوز على الدولة المضيفة 2-0 في إشارة إلى حظر الفيفا والمنظمين القطريين بيع البيرة بالكحول في الملاعب، خلال كاس العالم وحصر بيعها في اماكن محددة

واشار الفيفا انه وانطلاقا من المادة 13 من لوائح الانضباط "بدأت لجنة الانضباط بالفيفا إجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بسبب هتافات الجماهير الإكوادورية". وتشمل العقوبات المحتملة في القانون خوض مباراة دون جمهور أو حظر اللعب في ملعب معين.

واثارت الدولة القطرية المضيفة لاكبر تظاهرة كروية رياضية الانتقاد من طرف الغرب بعد رفضها التعامل مع المثليين ورفض الترويج لهم ، كذلك منعت تناول الكحول في المناطق العامة داعية الى الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ