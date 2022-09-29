القائد السابق للبحرية الإسرائيلية لا يستبعد اغتيال حسن نصر الله

لم يستبعد القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في حال إقدام الأخير على تهديد أمن "اسرائيل".

وقال ماروم: "وبما أن نصرالله وضع مسدسا على الطاولة ويهدد إسرائيل وسيادتها، يمكننا القيام بذلك (اغتياله)".

وأشار إلى أن "اسرائيل"، كان لديها العديد من الفرص على مر السنين لاغتيال نصر الله، لكنها لم تقم بذلك.

وعما إذا كان يعتقد أن "حزب الله" سيقوم بـ"استفزازات" حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بين الجانبين، أجاب ماروم أنه "من الصعب معرفة ما يمكن توقعه مع حزب الله"، لافتا إلى أنه "عندما انسحبنا من لبنان عام 2000، لم يكن هناك سبب لوجود حزب الله. خرجنا من لبنان وأغلقنا البوابة على السياج، وفجأة اخترعوا مزارع شبعا. ومن بعدها استمر الصراع واستمرت المقاومة".

وشدد على أنه "علينا مساعدة اللبنانيين، لأنه ليس لدينا صراع حقيقي مع مواطني لبنان. لدينا صراع مع حزب الله. ويتم تحديد أمن إسرائيل من خلال ما إذا كان لبنان سيخرج من أزمة الطاقة هذه ومن هذه الأزمة الاقتصادية".

عمليات سرية ضد حزب الله

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد توعد بعمليات سرية ضد "حزب الله" اللبناني.

وفي مقابلة مع موقع "واللا" العبري، قال يائير لابيد إن "بلاده تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وإنه ليس هناك من داع لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني"، لافتا إلى أن "هناك دائما حلول وسط".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنه "من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضا العمليات السرية".

وأفاد بأنه "في حال أضحى تهديد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، جديا وحقيقيا، ولا يمكن احتواؤه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد، آنذاك".