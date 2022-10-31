القادة العرب يتوافقون على 7 قرارات مهمة تعرف عليها

توافد غالبية القادة العرب الى الجزائر لحضور اجتماع القمة العربية الـ 31، بعد تاجيل لنحو 8 اشهر عن موعدها الطبيعي بسبب الخلافات في عدة ملفات، ووفق المعلومات فان الموعد الجديد حمل 7 قرارات مهمة تشكل استراتيجية عربية للمرحلة المقبلة.

7 قرارات في القمة العربية

وتشير معلومات وتقارير متطابقة وتصريحات صادرة عن مسؤولين عرب في الاجتماعات التحضيرية للقمة المنتظره، ان القرارات التي تم التوافق عليها:

دعم القضية الفلسطينية

الأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان

إصلاح الجامعة العربية

مكافحة الإرهاب

والموقف من سد النهضة الإثيوبي

دعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقب في 6 نوفمبر الجاري

رفض “التدخل” الإيراني بالشؤون العربية

الامن الغذائي في القمة العربية

وعلى وقع الحرب الروسية الاوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي والحاجة الى الغذاء الذي ارتفعت اسعاره، فانه يتوقع أن يصدر عن القمة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي

وفي تصريحات لوسائل الاعلام اعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكي انه هذه القمة ستشهد “مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة” واكد ان هذا البند يعتبر سابقة يتم التباحث فيه على مستوى القادة العرب.

وثيقة امام القادة العرب

مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة قال أن “هناك وثيقة ستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان إعلان الجزائر تتناول مجمل القضايا التي تداولها باجتماعات القمة” فيما اعلن السفير حسام زكي أنه “تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل “توافقي” ولم يتم إرجاء أي منها للقادة، و”الأمور تسير نحو قمة ناجحة”.

وعُقدت آخر قمة عربية في 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا، ولا تصدر القرارات رسمياً من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة، والاعلان هذه المرة سيكون معنوناً باسم “إعلان الجزائر”