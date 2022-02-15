القاضية عون: سأستمر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان

أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون، أنها مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى تسليمه للعدالة.

وبناء على مذكرة الجلب التي كانت قد أصدرتها القاضية عون فقد توجهت قوة من أمن الدولة اليوم الثلاثاء، إلى منزل "رياض سلامة" في الرابية لاحضاره، لكنه لم يكن موجودا فيه.

وقالت "عون" في تصريحات لقناة الميادين: "سأستمر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي حتى إحضاره، وتسليمه إلى قوس العدالة".

وفيما أوضحت وسائل اعلام لبنانية أن "القاضية عون تركت الجلسات اليوم مفتوحة لحين حضور سلامة"، شككت مصادر قانونية في قدرة القاضية اللبنانية على إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق حاكم المصرف.

وقالت: "المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

لكنها قالت إن ما يمكن لعون أن تفعله هو "تأجيل الجلسة المقررة اليوم، والتي لم تعقد بعد".

يشار إلى أن اتهامات عديدة تحوط بحاكم مصرف لبنان، وسبق أن تلقت السلطات اللبنانية طلبات من جهات دولية تخص ثروة سلامة.