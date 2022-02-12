القاعدة تختطف 5 موظفين اممين في اليمن

اعلن مسؤولون يمنيون، السبت، عن اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن واشارت الاتهامات الى تنظيم القاعدة الذي لا يزال ينشط في البلاد

اختطاف 4 يمنيين واجنبي يعملون بالمنظمة الدولية

وقال المسؤولون إن الموظفين خطفوا في محافظة أبين جنوبا ونقلوا إلى مكان مجهول. وأضافوا أن بينهم أربعة يمنيين وأجنبيا.

وردا على سؤال حول عملية الاختطاف، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نحن على علم بهذه القضية ولكن لأسباب واضحة لا نعلق". ولم يخض في التفاصيل.

وقال زعماء قبليون إنهم يتفاوضون مع الخاطفين لتأمين إطلاق سراح الموظفين. وأشاروا إلى أن الخاطفين طالبوا بفدية وإطلاق سراح بعض المتشددين الذين سجنتهم الحكومة المعترف بها دوليا.

ادانة يمنية

وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي يسيطر على جزء كبير من جنوبي اليمن وعلى خلاف مع الحكومة اليمنية، عمليات الاختطاف ووصفها بأنها "عملية إرهابية".

وأكدت الحكومة اليمنية أن الموظفين في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة اختطفوا من قبل مسلحين مجهولين، مضيفة أنها تعمل على تأمين إطلاق سراحهم.