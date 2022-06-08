القاعدة تهدد الهند بعمليات انتحارية

هدد تنظيم "القاعدة" بتنفيذ عمليات انتحارية في عمق الاراضي الهندية بعد تصريحات الممثلة السابقة للحزب الحاكم التي اساءت للنبي محمد ورفض الحكومة في دلهي الاعتذار عن الاساءة والتطاول على نبي الاسلام.
ونقلت قناة "Zee News" عن بيان الجماعة أنها تهدد بتنفيذ أعمال تفجيرية بمشاركة انتحاريين "في دلهي ومومباي وكذلك ولايتي أوتار برادش وكجرات.
وأدلت الممثلة السابقة للحزب الحاكم في الهند، نيبور شارما، بعدد من التصريحات حول الإسلام والنبي محمد خلال مناظرة على التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي.
وأثارت تصريحاتها هذه خلافا دبلوماسيا مع عدد من الدول الإسلامية، بما فيها إيران والسعودية والإمارات، التي أدانت التصريحات المعادية للمسلمين وقد رفضت الحكومة الهندية الاعتذار معتبرة التصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة وكانت شخصية
واستدعى عدد من الدول سفراء الهند للاحتجاج. في المقابل نأت حكومة الهند والحزب الحاكم بأنفسهما عن هذه التصريحات، وتمت إقالة شارما من منصبها وحرمت من العضوية في الحزب.
Indian Products removed from Kuwaiti Supermarkets in protest against Modi Govt insulting Prophet Muhammad(pbuh) via @hureyaksa #إلا_رسول_الله_يا_مودي #الهند #BoycottIndianProducts #Arab #Stopinsulting_ProphetMuhammad #رييس_الهند_يسيي_لرسولنا #Kuwait— South Asian Journal (@sajournal1) June 8, 2022
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يوم الثلاثاء بدأت الشرطة في نيودلهي حراسة شارما نفسها وعائلتها بسبب التهديدات الموجهة إليها بعد تصريحاتها. كما فتحت الشرطة 3 قضايا جنائية فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقتها شارما.
Indian TV channel supporter of BJP, broadcast a show in which it featured a missile attack on Masjid Nabawi. Times Now TV insulted Prophet. Gulf must Ban Indian Channels. #إلا_رسول_الله_يا_مودي #الهند #BoycottIndianProducts #Stopinsulting_ProphetMuhammadpic.twitter.com/hDzi2M6UNN— South Asian Journal (@sajournal1) June 7, 2022
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