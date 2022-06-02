  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. القانون السويدي الجديد: حبس الاب في حال منع ابنته من ممارسة الجنس

القانون السويدي الجديد: حبس الاب في حال منع ابنته من ممارسة الجنس

منشور 02 حزيران / يونيو 2022 - 08:26
رفع وصاية الاب عن الابناء
رفع وصاية الاب عن الابناء

دخل القانون الجديد لمكافحة الذي اطلق عليه اسم "الاضطهاد المرتبط بالشرف" في السويد حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وبالتالي فأنّ منع المراهقين من الدردشة أو الذهاب إلى مقهى أو السباحة مع المدرسة بدافع الحفاظ على شرف العائلة، سيؤدي إلى السجن لمدة عام على الأقل.

ويمنع القانون الجديد أي شخص من ممارسة القمع أو الإكراه من أجل الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى، ويعاقب بالسجن من عام واحد إلى ست سنوات كحد أقصى.
ويرتبط الاضطهاد المرتبط بالشرف بتقديم سمعة المجموعة على احتياجات الفرد وحقوقه، كأن لا يسمح للفرد بتكوين صداقات مع الجنس الآخر، أو لا يسمح له بارتداء ملابس معينة، أو يكون هناك شرط معلن أو غير معلن بأن تكون الفتاة عذراء قبل الزواج، أو لا يسمح له بالمشاركة في جميع المواد والأنشطة المدرسية والأنشطة الترفيهية، وغيرها من التأثير القسري لأولياء الأمور أو الأقارب على قرارات الفرد. 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...