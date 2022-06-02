القانون السويدي الجديد: حبس الاب في حال منع ابنته من ممارسة الجنس

دخل القانون الجديد لمكافحة الذي اطلق عليه اسم "الاضطهاد المرتبط بالشرف" في السويد حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وبالتالي فأنّ منع المراهقين من الدردشة أو الذهاب إلى مقهى أو السباحة مع المدرسة بدافع الحفاظ على شرف العائلة، سيؤدي إلى السجن لمدة عام على الأقل.

ويمنع القانون الجديد أي شخص من ممارسة القمع أو الإكراه من أجل الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى، ويعاقب بالسجن من عام واحد إلى ست سنوات كحد أقصى.

ويرتبط الاضطهاد المرتبط بالشرف بتقديم سمعة المجموعة على احتياجات الفرد وحقوقه، كأن لا يسمح للفرد بتكوين صداقات مع الجنس الآخر، أو لا يسمح له بارتداء ملابس معينة، أو يكون هناك شرط معلن أو غير معلن بأن تكون الفتاة عذراء قبل الزواج، أو لا يسمح له بالمشاركة في جميع المواد والأنشطة المدرسية والأنشطة الترفيهية، وغيرها من التأثير القسري لأولياء الأمور أو الأقارب على قرارات الفرد.