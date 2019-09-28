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القاهرة: إحالة 7 متهمين للمفتي في قضية “خلية حلوان”

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2019 - 01:06
إحالة سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” لفضيلة المفتي
إحالة سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” لفضيلة المفتي

قررت محكمة مصرية، السبت، إحالة سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان”.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن سنة مع الشغل لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب في كانون الثاني/ يناير من عام 2014.

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