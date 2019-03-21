القاهرة: إعادة فتح أهم نفق للمشاة في محطة مصر

وزير النقل المصري الفريق، كامل الوزير

قرر وزير النقل المصري الفريق، كامل الوزير، إعادة فتح أهم نفق للمشاة في محطة مصر بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك بعد أكثر من 8 سنوات من إغلاقه لأسباب أمنية.

ويربط هذا النفق جراج رمسيس بأرصفة محطة مصر وموقف أحمد حلمي الخاص بحافلات الركاب والباصات.

وقالت مصادر مسؤولة أن هذا النفق ينطلق من أمام جراج رمسيس متجها إلى موقف أحمد حلمي، ويتضمن مداخل ومخارج تربط الأرصفة 4 و9 و10 و11 بمحطة مصر، وإنه يعتبر أهم نفق مخصص لحركة المشاة بالمحطة، كونه يمكن المسافرين الذين يتركون سياراتهم بالجراج التوجه إلى الأرصفة مباشرة واختصار المسافة التي كانوا يقطعونها، وكذلك بالنسبة للقادمين للمحطة مستقلين سيارات الأجرة والأتوبيسات بموقف أحمد حلمي.

وكان وزير النقل المصري الجديد قد تساءل خلال تفقده أعمال ترميم حادث حريق محطة مصر، عن أسباب إغلاق هذا النفق وتبين أنه يحتاج إلى موافقة الجهات الأمنية على خلفية إغلاقه بسبب أحداث يناير عام 2011.

وشهدت محطة مصر، أمس الأربعاء، تطورا كبيرا بعد أن أمرت هيئة سكة الحديد بتشغيل عربات "الغولف كار" في المحطة للمساعدة في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أرصفة القطارات، وذلك بعد صيانة عدد كبير منها.