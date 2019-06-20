القاهرة: اردوغان يحمل افكار داعش والقاعدة وحاقد على المصريين

اعتبرت مصر ان ما يصدر عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشان وفاة محمد مرسي ما هي الا "تصريحات غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر"، مؤكده الاستعداد للتصدي لأي تهديدات.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن تصريحات الرئيس التركي المشككة في طريقة وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تعكس رغبته في "التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل".

واتهم شكري الرئيس التركي بـ "الارتباط العضوي بتنظيم الإخوان". واتهمه بتبني فكر الإخوان الذي "اعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء".

وأكد أن "هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة"، مشددا على أن تلك التصريحات "تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية، فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".

وكان أردوغان قال إن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قتل ولم يمت بشكل طبيعي، مؤكدا أنه سيقوم بكل ما يلزم للتأكد من مقاضاة السلطات المصرية في وفاة مرسي، أمام المحاكم الدولية.