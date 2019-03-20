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القاهرة: العلاقات مع دمشق قوية.. ولا شروط لعودة سوريا للجامعة العربية

القاهرة: العلاقات مع دمشق قوية.. ولا شروط لعودة سوريا للجامعة العربية
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