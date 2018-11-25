تأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضية “اغتيال النائب العام”

قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضية “اغتيال النائب العام”.

وقررت المحكمة، في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبد العال، تخفيف عقوبات باقي المتهمين في نفس القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 22 تموز/ يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً، لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وعاقبت 15 متهماً بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة قد أحالت 67 متهماً، بينهم 51 محبوساً، للمحاكمة الجنائية في الثامن من أيار/مايو 2016.

ورفضت محكمة النقض في 19 نيسان /أبريل الماضي طعن 46 متهماً بالقضية على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.