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القاهرة.. تأييد حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضية "اغتيال النائب العام"

القاهرة.. تأييد حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضية "اغتيال النائب العام"
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