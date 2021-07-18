القاهرة تعلن إعادة 140 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلنت مصر الاحد، انها تمكنت من إعادة 140 من مواطنيها، بينهم 17 طفلا، كانوا مودعين في مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس محمد ثروت سليم في تصريح اوردته وزارة الخارجية على صفحتها في فيسبوك، ان المحتجزين وصلوا الى بلدهم الاحد، بعد إنهاء أوراقهم الثبوتية".

واضاف ان البعثة كانت زارت هؤلاء المواطنين المصريين "عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، التي يبعد بعضها 550 كيلو متر عن العاصمة طرابلس" مشيرا الى انه "تم توفير الحاجات الضرورية العاجلة، والرعاية الطبية، واختبارات كورونا لهم قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم" الاحد.

ولفت سليم الى أن وزير الخارجية سامح شكري "كان قد وجه بضرورة إنهاء مشكلة المحتجزين المصريين المذكورين، ووضعها كأولوية على رأس جدول أعمال خلية الأزمة بوزارة الخارجية المنعقدة بصفة دائمة والمعنية بالتعامل مع مشاكل المصريين العالقين في ليبيا، وأن يتم ترحيلهم إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك".

وقال ان عملية تجميع المواطنين المصريين من مراكز الاحتجاز المتناثرة في ليبيا جرى "بالتنسيق مع السلطات الليبية، وبصفة خاصة مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمسئولين بوزارة الداخلية.. ومنظمة الهجرة الدولية".

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بمواطنيها "ضرورة توخي الحذر لعدم الوقوع ضحية لشبكات الهجرة غير الشرعية الإجرامية، التي تُعرضهم لمخاطر بالغة، ولفقدان حياتهم في بعض الحالات، خلال هذه المحاولات في ظل الممارسات الإجرامية لهذه العصابات".

واشارت الى ان السفارة المصرية قامت بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية "لترتيب برامج لإعادة تأهيل المواطنين المصريين العائدين للقاهرة، لتسهيل إعادة إدامجهم اقتصادياً واجتماعياً".