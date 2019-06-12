القاهرة: 12 قتيلا في حادث سير مروع

أفاد مصدر في شرطة مرور العاصمة المصرية القاهرة، بمقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، بحادث سير وقع على طريق طرة عبر "الأوتوستراد"، في القاهرة.

وقال المصدر، إن الحادث المروع وقع بين حافلة، وسيارة أخرى من نوع "جيب".

وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة وفرق الإسعاف والإنقاذ، توجهوا فورا إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى إلى المستشفيات، والجثث إلى المشرحة

وتقع في مصر حوادث مرور كثيرة، غالبا ما تسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، وتعتبر من أخطر البلدان في العالم من حيث معدلات حوادث المرور بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الكثير من الطرق وتدهور الحالة الفنية للمركبات المستخدمة